سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 20-12-2022

سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني، حيث يبحث الكثير من أصحاب المال و الأعمال و الأشخاص العاديين في السودان عن أسعار الدولار الأمريكي كما جاءت في تعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022.

سعر الدولار اليوم في السودان

شهد سعر صرف الدولار استقراراً مقابل الجنيه في السودان خلال تعاملات الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 لدى السوق غير الرسمية وفي البنوك التجارية والصرافات.

وقبل يومين، أفادت مذكرة للجهاز المركزي للإحصاء في السودان بأن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل انخفاضا في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي بلغ 88.83% مقابل 102.6% لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

كم سعر الدولار اليوم في السودان في السوق الموازية؟

استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق "السوداء" عند مستوى 580 جنيهاً بحسب صحيفة "أخبار السودان".

سعر الدولار اليوم في بنوك السودان

واستقر سعر الدولار اليوم في أغلب بنوك السودان. وجاء السعر وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كالتالي:

البنك السعودي السوداني: 575 جنيها للشراء – 579.31 جنيه للبيع.

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيه للشراء - 577.42 جنيه للبيع.

بنك النيل الأزرق المشرق: 579 جنيها للشراء - 583.34 جنيه للبيع.

البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيه للشراء - 580.87 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في السودان

استقرت أسعار العملات في السوق السوداء بالسودان حيث سجل سعر اليورو اليوم في السودان 570 جنيها، وبقي سعر الجنيه الاسترليني عند 713 جنيها.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء بالسودان عند 157 جنيها، وسجل الريال القطري 156 جنيها والدينار البحريني 1500 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء في السودان عند مستوى 153 جنيهاً.

وحافظ سعر الجنيه المصري اليوم في السودان على مستواه عند 32 جنيها سودانيا.