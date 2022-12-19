أسعار الذهب عيار 24 و 21 في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 | هبوط قوي

سعر غرام الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام الكثير من المتابعين في مصر، حيث تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليومية، و لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب بالجنيه المصري كما جاءت في التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-12-2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت اليوم الثلاثاء تراجعًا كبيرًا لتنخفض بنحو 100 جنيه عن أسعار امس.

وصل سعر عيار 24 اليوم في مصر 1,943 جنيه للبيع، مقابل 2,000 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الذهب عيار 21 "الأكثر تداولًا في مصر" بنحو 1,700 جنيهًا للبيع، و 1,750 جنيهًا للشراء.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم إلى 1,457 جنيه للبيع، مقابل 1,500 جنيه للشراء.

وبالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادي وصل سعر عيار 14 منه إلى 1,133 جنيه للبيع، مقابل 1,167 جنيه للشراء.

و بلغ سعر الذهب عيار 12 إلى 971 جنيه للشراء، مقابل 1,000جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 13600 جنيه للبيع، مقابل 14000 جنيه للشراء، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.