عائلة الأسير ناصر أبو حميد: الطاقم الطبي أبلغنا أن ناصر لا يمكن أن يعود لوعيه

أفاد نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الاثنين بأن عائلة الأسير القائد ناصر ابو حميد انتهت من زيارته في مستشفى "اساف هروفيه".

و نقل نادي الأسير عن شقيقه ناجي بأن ناصر في غيبوبة، كما ونقل عن الطبيب المشرف على حالته، أن ناصر وصل من سجن "الرملة" وهو في غيبوبة، والأمل ضئيل أن يخرج منها، كما أن الأمل ضئيل أن يصمد أكثر.

و كانت سلطات الاحتلال قررت السماح لوالدة وشقيقة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته في مشفى آساف هروفيه .

ويُعاني الأسير ناصر الذي يبلغ 50 عاما من عمره، من ورم بارز في الرئتين يعرف بـ(السرطان)، إذ تم اكتشافه وهو بداخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وبسبب ظروف اعتقاله تدهورت حالته الصحية إلى الحرجة جدًا.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و(50) عامًا، وهو واحد من بين أكثر من 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، من بينهم (24) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات متفاوتة، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، عدا عن ظروف الاعتقال القاسية.