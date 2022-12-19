حكيمي يعلق على إنجاز "الأسود" ويوجه رسالة للجماهير العربية والأفريقية

علق اللاعب المغربي، أشرف حكيمي على إنجاز منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقه المركز الرابع في البطولة.

وتمكن المنتخب المغربي في المشاركة السادسة بالبطولة، وتحت قيادة مدربه وليد الركراكي من تحقيق إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه أفريقيا وعربيا، وذلك بعد الوصول إلى المربع الذهبي لمونديال قطر.

وقال حكيمي، في تغريدة: "نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر وحققنا من خلالها رتبة رابعة تاريخية كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وأفريقي في تاريخ المونديالات. نحن فخورون بما تحقق".

وأضاف جناح باريس سان جرمان الفرنسي: "شكرا للشعب المغربي ولكل العرب والأفارقة ولشعوب العالم التي ساندتنا خلال هذا المونديال. سنعود أقوى في قادم المنافسات لمنحكم المزيد من الأوقات السعيدة. شكرا لكم من القلب. ديما المغرب".

وتخطى المغرب الدور الأول، للمرة الأولى منذ عام 1986 في مجموعة سادسة قوية فرض فيها التعادل السلبي على كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، وتغلب على بلجيكا الثالثة 2-صفر، ثم كندا 2-1، مرورا بالإطاحة بإسبانيا، بطلة عام 2010 من ثمن النهائي بركلات الترجيح، وصولا إلى إقصاء البرتغال ونجومها بقيادة كريستيانو رونالدو 1-صفر في ربع النهائي.

نقطة نهاية لتجربة فريدة عشناها في قطر و حققنا من خلالها رتبة رابعة تاريخية كأفضل إنجاز لمنتخب عربي و إفريقي في تاريخ المونديالات. نحن فخورون بما تحقق.



1/2 pic.twitter.com/wqHdXgkRt5 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 19, 2022

ونجح "أسود الأطلس" في مشوارهم بالبطولة أمام أقوى المنتخبات العالمية، قبل أن يتوقف حلمهم بخسارة أمام فرنسا، حاملة اللقب عام 2018 ووصيفة النسخة الحالية.