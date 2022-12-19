بماذا أجاب رئيس برشلونة "لابورتا" بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم؟

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، يستحق التتويج بكأس العالم.



ويعد ميسي من أبرز أساطير برشلونة، لكنه غادر قلعة الكامب نو في صيف 2021، وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان.



وقاد ميسي، منتخب بلاده لحصد لقب كأس العالم، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، والوقت الإضافي بنتيجة 3-3.



وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "العدالة تحققت أخيرا، ليونيل ميسي فاز بكأس العالم".



وأضاف رئيس البارسا "ميسي أعظم لاعب في كل العصور، إنه يستحق التتويج بكأس العالم".



وبالإضافة إلى كأس العالم، توج ميسي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حل ثانيا في قائمة الهدافين خلف كيليان مبابي نجم فرنسا.