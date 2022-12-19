آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية مع تحديث iOS الجديد

أعلنت آبل عن بدء طرح الإصدار الجديد "iOS 16.2" من أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، مشيرة إلى أن الإصدار حمل معه عددا من الميزات للمستخدمين.

وتبعا لآبل فإن "الإصدار الجديد يمنح هواتف آيفون ميزات أمان إضافية، ويوفر ميزة التشفير من طرف إلى طرف في خدمة iCloud للتخزين السحابي، وذلك عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "Advanced Data Protection".

ومع هذا الإصدار حصلت هواتف iPhone 14 على إعدادات محسنة لخصاية "الشاشة الدائمة التشغيل"، إذ بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أفضل بالتطبيقات والإشعارات التي تظهر في خلفيات شاشات هواتفهم في حال كانت تلك الإشعارات تشتت انتباههم أحيانا.

وظهرت مع هذا الإصدار أيضا ميزة "Sing" التي تمكن المستخدمين من أداء أغنياتهم المفضلة بشكل دويتو مع مطربينهم المحببين.

وشملت إعدادات الحماية المطورة في هذا الإصدار عدة أمور في هواتف آيفون مثل متصفح Safari، والمذكرات الصوتية، وبطاقات "Wallet Passes"، والملاحظات، والصور.

كما اشتمل التحديث على إعدادات محسّنة لدعم التقنيات التي تتعلق بالمنازل والأدوات والأجهزة الذكية.