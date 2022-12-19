"إيلون ماسك" يعلن تنحيه عن رئاسة تويتر

أعلن إيلون ماسك مالك "تويتر" إستقالته من رئاسة مجلس ادارة موقع تويتر بعد استفتاء اجراه على تويتر حول بقائه او التنحي عن رئاسة المنصة، حيث صوت المتابعون بعدم رضاهم عن بقاءه .

ونشر ماسك الاستطلاع على تويتر مساء أمس الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.

وفي 27 أكتوبر 2022، أعلن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك استحواذه على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار، زاعماً أن قرار شراء موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يهدف إلى "مساعدة الإنسانية"، إنه لم يبحث عن شراء تويتر لكسب المزيد من المال.

ويذكر أن إيلون ماسك وقّع في نيسان/أبريل اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر قبل أن يفسخه بمبادرة منه في تموز/يوليو، متهمًا المنصة بالكذب بشأن نسبة الحسابات المزيفة ورسائل البريد العشوائي، معتبرا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات.