عشرات المستوطنين يقتحمون الحرم الابراهيمي بالخليل

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الإبراهيمي، وسط الخليل بالتزامن مع إغلاقه كاملًا أمام الفلسطينيين، بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد الأنوار “الحانوكا” اليهودي.

وأفاد مدير أوقاف الخليل، نضال الجعبري، في تصريحات صحفية، بأن أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الإبراهيمي، وأوقدوا شمعداناً بحجة الاحتفال بـ”عيد الأنوار”.

وأضاف الجعبري أن “قوات الاحتلال تواصل انتهاك حرمة المسجد وتغيير معالمه التاريخية، وتعمل على تأمين وتسهيل اقتحامات المستوطنين من خلال بناء المصعد الكهربائي الذي يغير من معالم المسجد التاريخية والأثرية، إلى جانب منع الأذان في أوقات عديدة”.

ويشهد المسجدان الأقصى والإبراهيمي منذ أمس الأحد، اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، بذريعة الاحتفال بعيد “الأنوار”.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت لاقتحام المسجدين بمناسبة العيد المذكور، الذي بدأ أمس، ويستمر لغاية الـ26 من الشهر الجاري.