الأمم المتحدة: إبعاد الاحتلال للمقدسي صلاح الحموري جريمة حرب

أدانت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، قرار “إسرائيل” بإبعاد الفلسطيني المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا.

وكان حموري قد احتجز لمدة تسعة أشهر رهن الاعتقال الإداري للاشتباه في كونه عضوا في الجبهة الشعبية ويشكل خطرا على أمن الدولة.

ووصف المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورانس قرار إسرائيل بأنه “جريمة حرب”.

وقال إن “إبعاد شخص محمي من الأراضي المحتلة انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وأضاف " أن الإجراءات "الإسرائيلية" تسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي مدينة القدس والذين منحتهم سلطة الاحتلال وضع الإقامة الذي يمكن إلغاؤه بموجب القانون "الإسرائيلي"

يذكر أن سلطات الاحتلال ابعدت المحامي صلاح الحموري، إلى فرنسا يوم أمس الأحد.