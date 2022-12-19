بوتين: روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس وإعداد الكوادر.

وقال بوتين: "نحن نبني محطة للطاقة النووية. المفاعل الأول يعمل، وهي تحل محل حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز... ونحن مستعدون لمواصلة تطوير هذا المشروع، والعمل، وبناء المفاعلات، ولكن، في رأيي، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أننا مستعدون ونقوم بإنشاء الصناعة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير العلوم بطريقة مناسبة".

وأضاف :" أن موسكو ومينسك لديهما اتفاقيات حول الأمر، ونحن مستعدون أيضا لبحثها والعمل من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس بنسبة 10% خلال عشرة شهور من العام الجاري وقد يبلغ رقما قياسيا بقيمة نحو 40 مليار.

وشدد بوتين على أن بيلاروس ليست جارة طيبة لروسيا فقط، ولكنها حليف أيضا، وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا الاقتصادية.