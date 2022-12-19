الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "إن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون خلال يوم".

وأفاد التقرير بمقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، والقضاء على أربع مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس (شمال دونيتسك)، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو هناك 70 فردا.

وعلى محور دونيتسك استولت القوات الروسية نتيجة عملياتها الهجومية على مواقع أكثر ملاءمة، ووصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر من 130 جنديا ودبابتين، إضافة إلى معدات أخرى.

وتم القضاء على مجموعتين تخريبيين أوكرانيتين على محور جنوب دونيتسك، وخسر العدو على هذا المحور ما مجموعه 80 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 344 طائرة، و184 مروحية، و2684 طائرة بدون طيار، و398 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7159 دبابة مدرعة أخرى، و931 راجمة صواريخ، و3691 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7664 مركبة عسكرية خاصة.