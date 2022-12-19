لبنان: فتح تحقيق بحادثة اعتداء على "اليونيفيل"

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الجيش اللبناني يجري التحقيقات اللازمة في حادثة اليونيفيل في الجنوب، والتي أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.ف

وأضاف في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، "إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا، وأن الحادثة يجب أخذها بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول إلى النتيجة قريبا".

وأشار ميقاتي إلى أن الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، لذا فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها.