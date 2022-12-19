لبنان: فتح تحقيق بحادثة اعتداء على "اليونيفيل"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:42 م
19 ديسمبر 2022

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الجيش اللبناني يجري التحقيقات اللازمة في حادثة اليونيفيل في الجنوب، والتي أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين.ف

وأضاف في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، "إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا، وأن الحادثة يجب أخذها بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول إلى النتيجة قريبا".

وأشار ميقاتي إلى أن الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، لذا فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها.

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