الاحتلال يقرر السماح لوالدة وشقيقة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته بشكلٍ عاجل

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين " إن سلطات الاحتلال قررت السماح لوالدة وشقيقة الأسير ناصر أبو حميد بزيارته في مشفى آساف هروفيه خلال الساعة القادمة".

وأضافت واعد في تصريح صحفي،" أن عائلة الأسير ناصر أبوحميد ستتوجه بعد قليل لزيارته في مشفى أساف هروفيه دون تلقيها معلومات واضحة بشأن مصيره".

وأوضحت أن الأنباء الواردة من داخل المشفى تفيد بأن الأسير ناصر أبو حميد نقل للمشفى بعد مرور ساعات طويلة على دخوله في الغيبوبة وأن التأخر في نقله فاقم من حالته.

بدورها، قالت هيئة الأسرى في تصريح صحفي:" إن ترتيبات عاجلة من قبل الصليب الأحمر الدولي لزيارة والدة الأسير ناصر أبو حميد وأشقائه له في مستشفى "آساف هيروفيه" بالداخل المحتل وحالته حرجة جداً ودخل في غيبوبة مقلقة منذ ظهر اليوم".

ويُعاني الأسير ناصر الذي يبلغ 50 عاما من عمره، من ورم بارز في الرئتين يعرف بـ(السرطان)، إذ تم اكتشافه وهو بداخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في أغسطس/ آب من العام الماضي، وبسبب ظروف اعتقاله تدهورت حالته الصحية إلى الحرجة جدًا.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد، وهو محكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و(50) عامًا، وهو واحد من بين أكثر من 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، من بينهم (24) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات متفاوتة، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، عدا عن ظروف الاعتقال القاسية.