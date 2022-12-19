أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول التكتل وافقت على فرض سقف على أسعار الغاز.

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق سياسي لفرض سقف على أسعار الغاز"بلومبيرغ": خسائر أوروبا بتخليها عن الغاز الروسي بلغت تريليون دولار

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على وضع سقف لأسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح السوق.

وأفاد أنه سيتم تحديد سقف سعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

وأشار نقلا عن مصادر أوربية إلى أن ألمانيا كانت من ضمن الدول التي صوتت لصالح وضع سقف لأسعار الغاز وفق الصيغة المعدلة.