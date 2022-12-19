الجيش الأمريكي يدرب الأوكرانيين على سلاح جديد!

بدأ الجيش الأمريكي بتدريب الجيش الأوكراني على استخدام منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية المتطورة، كما يكشف مصدر عسكري أميركي رفيع المستوى.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن عمليات التدريب يتولاها عناصر من وحدات (سترايكر) الهجومية المنتشرة في رومانيا، ويبلغ قوامها نحو 3 آلاف عسكري.

وأشار إلى ان عملية التدريب تجري سريًا.

ولم تتخذ واشنطن، حتى الآن، أي قرار سياسي حول موعد إدخال هذه المنظومة الى اوكرانيا، والتي تعتبر في نظر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عاملا سيغيّر قواعد التوازن العسكري مع روسيا.

وحال وصلت منظومات "باتريوت" الى كييف، قال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم ذكر هويته، في تصريح صفحي لوسائل إعلام دولية، إنها "ستكون محصورة بمواجهة خطر الصواريخ الباليستية الروسية التي تقصف المدنيين، من دون تفعيلها ضدّ المسيرات المفخخة، كون صواريخ (باتريوت) الاعتراضية هي عالية الكلفة".

ويوجد عدد من منصات ""الباتريوت" الأمريكية في مناطق شرق رومانيا وشمالها على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت روسيا قد حذرت مرارًا وتكرارًا في وقت سابق، من أن الأسلحة الغربية التي ترسل إلى أوكرانيا تعد أهدافًا مشروعة لها.