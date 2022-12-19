تردد قناة dmc الجديد ..اضبط تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على نايل سات وعرب سات

اضبط تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، وضمن الجهود التي يقدمها فريق فلسطين اليوم الإخبارية يوميا قمنا في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن تردد قنوات dmc بعد ان رصدنا عمليات بحث تخطت العشرون ألفا كان معظمها في جمهورية مصر العربية على محرك جوجل الشهير وهذا الاهتمام نابع من المشاهدين في مشاهدة شاشة القناة على شاشات التلفاز التي تبث اجمل واروع المسلسلات والبرامج الجميلة وكل ما عليكم هو المتابعة الكاملة حتى النهاية وهو التالي:

تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد آخر:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة دي ام سي dmc نيوز

القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: DMC news

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دي ام سي كيدز

اسم القناة: DMC kids

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023

أولا: ولقد وضع لكم فريق الموقع اسهل طرق خطوات ضبط تردد قنوات dmc 2023 ويترتب عليكم أولا: ادخال الإعدادات في جهاز الاستقبال، وبعدها قم باختيار قمر نايل سات.

ثانيا: وبعدها قم بالبحث عن القنوات على تردد 11449، ثم ضبط معدل الاستقطاب الأفقي للمستقبل معدل ترميز 27500.

ثالثا: عليك ضبط معدل تصحيح الخطأ 56، وبعدها انقر فوق بحث.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023 سيتم بعد ذلك تحميل القناة حسب التردد الجديد عام 2023.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .