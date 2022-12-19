أقوى تحديث تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على نايل سات

أقوى تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات ، وفي جمهورية مصر العربية وفي بعض من الدول العربية الأخرى يبحث الملايين من الأشخاص عبر الانترنت عن تردد قنوات dmc من أجل ضبطته على شاشات التلفاز وبالتالي الاستمتاع في مشاهدة هذه القنوات الجميلة والرائعة والتي تبث ترددها على مدار الساعة بدون توقف وبالمجان وبسبب الاهتمام الموجود عند الجمهور في هذه القنوات فلقد قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في وضع باقي التفاصيل عنها في هذه المقالة بالصور والفيديو وتأتي هذه السطور ضمن سلسلة مقالات عدة يقوم الفريق على مدار الأيام والاسابيع الماضية في كتابتها ونشرها ونتناول فيها معظم جميع الترددات كما هو الحال مع هذه القناة الذي يعرفها كل مواطن عربي متابع للمسلسلات وعن باقي التفاصيل فهو التالي:

تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد آخر:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة دي ام سي dmc نيوز

القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: DMC news

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دي ام سي كيدز

اسم القناة: DMC kids

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023

أولا: ولقد وضع لكم فريق الموقع اسهل طرق خطوات ضبط تردد قنوات dmc 2023 ويترتب عليكم أولا: ادخال الإعدادات في جهاز الاستقبال، وبعدها قم باختيار قمر نايل سات.

ثانيا: وبعدها قم بالبحث عن القنوات على تردد 11449، ثم ضبط معدل الاستقطاب الأفقي للمستقبل معدل ترميز 27500.

ثالثا: عليك ضبط معدل تصحيح الخطأ 56، وبعدها انقر فوق بحث.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023 سيتم بعد ذلك تحميل القناة حسب التردد الجديد عام 2023.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول أقوى تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .