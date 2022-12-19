بايدن لن يزور كييف لأسباب أمنية والبنتاغون يكثف مساعداته

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي زيارة كييف لأسباب أمنية.

جاء ذلك نقلا عن عدد من مسؤولي البيت الأبيض، حيث أفادت الصحيفة بقولهم: "لا توجد حاليا خطط لبايدن لزيارة كييف، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاطر الأمنية".

وكان جيك سوليفان قد قام بزيارة مفاجئة إلى كييف أوائل نوفمبر الماضي، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين هناك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجهز فيه البيت الأبيض نفسه لمواجهة التحديات الجديدة التي فرضها شتاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى أغلبية أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الوافدين، الذين يعدون بالحد من التمويل لكييف.

وقد كثف "البنتاغون" استعداداته لتسليح كييف، واضعا اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت"، والذي من شأنه، وفقا لـ "بوليتيكو"، تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من السماء بشكل كبير، بما في ذلك من الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية.

كذلك يدرس "البنتاغون" إرسال أسلحة أخرى، مثل المعدات التي من شأنها تحويل الذخائر الجوية غير الموجهة إلى قنابل ذكية، فضلا عن المتفجرات التي من شأنها أن توسع نطاق الضربات الأوكرانية بشكل كبير، بل إن هناك مناقشات جارية، وفقا لمسؤولين، لتوسيع التدريب للجيش الأوكراني في القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا.

وعلى الرغم من قرار بايدن عدم زيارة كييف، نظرا للمخاطر الأمنية، إلا أنه تحدث الأسبوع الماضي إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي دعا إلى مواصلة تدفق أسلحة الدفاع الجوي الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فقد قاد بايدن القادة الغربيين إلى التعهد بدعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك"، إلا أن موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين، ستضع موارد القارة على المحك بشكل أكبر، حيث تسببت أزمة الطاقة في جميع أنحاء أوروبا في إجراء تخفيضات كبيرة، وقد تكون القارة، التي تبلغ فيها مستويات التضخم 11%، على حافة الركود الاقتصادي.

ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب، بدأت مشاعر زيلينسكي تختبر صبر القادة الأوروبيين، حيث يعتقد مساعدو البيت الأبيض أن بايدن سيحتاج إلى الضغط على القادة الأوروبيين للحفاظ على المسار مع تصاعد الهجمات الروسية.

من جانبه صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي يوم الجمعة الماضي بأن روسيا "تحاول مرة أخرى بث الخوف في قلوب الشعب الأوكراني وجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم مع حلول الشتاء الآن" مؤكدا على "عزم الولايات المتحدة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".