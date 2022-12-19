فرار 26 سجينا من أحد سجون البقاع الغربي في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن 26 سجينا فروا من سجن في مدينة "جب جنين" في البقاع الغربي اللبناني.

وقال موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني، إن 26 سجينا في سجن "جب جنين" بالبقاع الغربي تمكنوا من الهرب من خلال "طاقة التهوية".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أربعة سجناء حتى اللحظة، وأن التحريات مستمرة لتحديد مكان باقي السجناء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إن "معظم المسجونين الهاربين مُدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة.

وتعد هذه الواقعة الثانية، مؤخرا، فقد فر 18 سجينا في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من جنسيات مختلفة من سجن فصيلة أميون في الكورة شمال البلاد.

وتتكرر في لبنان حوادث فرار السجناء، حيث تشهد البلاد أزمة ازدحام داخل السجون وأوضاعًا مزرية، فضلاً عن احتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.

وفيما لم يقرّ البرلمان قانونًا يهدف إلى "تخفيف زحمة السجون" كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به، ينظم أهالي بعض السجناء تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بـ"عفو العام".