تحديث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية Al-Rabiaa lraq الجديد HD و SD 2023 نايل سات وعرب سات

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD و SD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، وفي الجمهورية العراقية يبحث الآلاف من الأشخاص والمتابعين لكرة القدم في هذه الدولة عبر محرك جوجل الشهير عن تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية في وضع كامل التفاصيل التي توصلهم إلى هذه الإشارة حيث وضعنا لكم أيضا في هذه المقالة خطوات ضبط عملية التردد على الرسيفر وعلى مدار الأشهر والأيام الماضية فلقد قمنا في نشر سلسلة مقالات عدة في وضع كافة الترددات للقنوات المحلية والعربية والأجنبية والتي تحظى باهتمام واسع وكبير ويترتب على الجميع بعد هذه المقدمة على الفور من المتابعة الكاملة من أجل التعرف على هذه القناة الرائدة والتي يعرفها كل مواطن عراقي وهو التالي:

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD 2023 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2023 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11747

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2023

أولا: وفي أولى الخطوات من عملية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية هي على النحو التالي: حيث يترتب على الجميع الضغط على زر menu في الريموت كنترول، وبعد قم باختيار التركيب Installation.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد على الرسيفر يترتب الضغط على التثبيت اليدوي من القائمة Manual installation، ثم بعدها قم بإدخال تردد الرابعة الرياضية الجديد والبيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بالضغط على زر البحث لبدأ البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد، ثم بعدها قم انتهاء البحث قم بالضغط على Save لحفظ القنوات الجديدة.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية سوف تظهر قناة الرابعة سبورت في القائمة الرئيسية للقنوات.

تأسيس قناة الرابعة الرياضية العراقية

ولقد وضعنا لكم ضمن هذه المعلومات في هذه المقالة معلومات عامة عن هذه القناة وهي تعد قناة الرابعة الفضائية هي قناة تلفزيونية فضائية عراقية أسسها غزوان جاسم في عام 2021.

كما أن قناة الرابعة الفضائية تبث في العراق ومقرها في بغداد وتم تنصيب الإعلامي والصحفي غزوان جاسم كمدير عام للقناة أيضا .



برنامج قناة الرابعة الرياضية العراقية

أولا: نقطة الصفر

ثانيا: صباح الرابعة

ثالثا: بين الناس

رابعا: صوت الملاعب

خامسا: ستوديو الأطباء

سادسا: حلقة وصل

سابعا: شكو ماكو

ثامنا: شبابنا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD و SD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .