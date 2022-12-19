ليوم غد.. الداخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وعن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2022/41) هنـــــــــا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/49) هنــــــــا .

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

كما وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت الوزارة، المسافرين أيضًا إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

وشدّدت على أنها لن تسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.