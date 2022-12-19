سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية التي تهوي صباح اليوم الاثنين 19/12/2022

تواصل الليرة اللبنانية الانخفاض مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 19/12/2022 ، حيث ان الليرة اللبنانية بلغت 44 ألف ليرة مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء ، في حين سجل الدولار مقابل الليرة اللبنانية رقما وصل لـ صباح اليوم الاثنين، 43900 للمبيع و 44100 للشراء.

الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 19/12/2022

وينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والأدوية، وسط خشية من تواصل انهيار الليرة اللبنانية وانعكاسها على ذوي الدخل المحدود والفقراء.

ويرى الخبير في الأسواق المالية نديم السبع أنه لا سقف لانهيار الليرة اللبنانية لأن السقف مفتوح، و"اليوم 45 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد سنقطعها وسنصل إلى 50 ألف ليرة لبنانية ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 100 و200 ألف ليرة لبنانية".

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قال السبع إنه "لا يمكن تحديد اتجاه سعر الصرف في لبنان، وكلما سنستمر في إضاعة الوقت وعدم معالجة المشكلة الموجودة في لبنان كلما سيتدهور سعر الصرف أكثر وأكثر".

الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 19/12/2022

وأشار إلى أن انهيار الليرة اللبنانية هو تكملة للمسار الصاعد للانهيار الذي بدأ منذ العام 2019، مضيفًا أنه "لا يمكن حصر الانهيار بسبب واحد، هناك عدة أسباب منها زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، الحكومة اللبنانية تقر زيادات إلى موظفي القطاع العام وتقوم بتمويل الدولة اللبنانية من خلال عمليات الطبع التي تحدث، ومما لا شك فيه أن عمليات شراء الدولار تتم من السوق الموازية ومن الممكن أن يكون مصرف لبنان يتدخل بالشراء أو بعض المصارف تلبية لالتزاماتها بالدولار بالعملة الصعبة، وأيضًا لا يوجد ثقة وأي مؤسسة أو أي شخص في لبنان يحمل الليرة اللبنانية لا يوجد ثقة بهذه العملة ونفضل كمستثمرين أو كأشخاص كي لا نتعرض لخسائر جراء التدهور في سعر الصرف، نفضل تحويل الليرة إلى دولار، وبالتالي يشكل هذا الأمر ضغطًا أكثر وأكثر على الليرة اللبنانية، بالإضافة إلى ما يحدث في المصارف اللبنانية والكل يعلم أن الإيداعات في الدولار الأمريكي لا يمكن الوصول إليها وتعطي المصارف على معدل معين 8 آلاف أو 12 ألف ليرة لبنانية".

الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 19/12/2022

وعن تداعيات انهيار الليرة اللبنانية على الفقراء ومحدودي الدخل، أكد السبع أنهم يقومون بعملية إفقار جماعية لجماعة الدخل المحدود أو للذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، اليوم كل ارتفاع بالدولار يؤدي إلى إفقار كل موظفي القطاع العام وفئة كبيرة من الشعب اللبناني التي تتقاضى رواتبها بالليرة اللبنانية، وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى تضخم إضافي وارتفاع في معدلات البطالة والجريمة، وبالتالي تضخم وجريمة وبطالة سيؤدي إلى تدهور أكثر في الأوضاع الاقتصادية الموجودة في لبنان.

ولفت السبع أن في ظرف لبنان لا يوجد حل سريع لوقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيرًا إلى أنه "إذا بدأنا اليوم في المعالجة فمن الممكن أن نرى تحسن بعد سنة أو سنتين".

كذلك شدد على أن "الاستمرار بالصعود هو المتوقع والسيناريو الأقرب لنا وستصل الليرة اللبنانية إلى أرقام لم نراها من قبل".