الجهاد تُشيع جثمان شهيدها تامر النشرتي في جنين

شيعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، بمشاركة حاشدة من أبناء شعبنا اليوم الاثنين 19/12/2022 جثمان شهيدها القائد تامر عزمي نشرتي (23 عامًا) في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وشارك في مراسم التشييع مجاهدو سرايا القدس في كتيبة جنين ورفاق درب الشهيد والعشرات من أبناء شعبنا الذين لبوا نداء الواجب، وسط هتافات الدعم للمقاومة والمطالبة بتصعيد حالة الاشتباك والمقاومة مع الاحتلال في نقاط التماس.

وطاف موكب التشييع الذي تقدمه مجاهدو كتيبة جنين وحملوا رفيقهم الشهيد النشرتي أزقة مخيم جنين، التي كانت شاهدة على بطولته وتصديه لتوغلات قوات الاحتلال المتكررة، والذي يمثل عنوان الاشتباك وانتفاضة المقاومة في الضفة المحتلة.

وزفت سرايا القدس – كتيبة جنين، صباح اليوم الاثنين شهيدها القائد تامر نشرتي أحد المؤسسين الأوائل للكتيبة، ونفذ العديد من المهمات الجهادية إلى جانب المجاهدين الشجعان.

يشار إلى أن الشهيد نشرتي كان قد أصيب بتاريخ 12 ديسمبر الجاري أثناء أداء واجبه الجهادي في مخيم جنين، حيث أعلن عن استشهاده صباح اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.

وكانت وزارة الصحة قالت في تصريح صحفي: "باستشهاد الشاب تامر عزمي عارف نشرتي (23 عاما) من مخيم جنين صباح اليوم، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 222 شهيداً، بينهم 53 في قطاع غزة ".