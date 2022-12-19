الجهاد تعزي بالشهيدين مطير في القدس

شارك وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، أمس الأحد في تأدية واجب العزاء والمواساة باستشهاد الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية لعائلة الشهيدين مطير اللذين ارتقيا نتيجة الإرهاب الصهيوني وامتدادًا لسلسلة الجرائم بحق أبناء شعبنا، مشيدًا بمخيم قلنديا وأبنائه الذين يقفون في وجه الاحتلال.

واستنكر القيادي عدنان الجريمة التي نفذها أحد مستوطني الاحتلال المتطرفين والتي جاءت نتيجة التحريض المتواصل من قبل قادة الكيان باستباحة الدم الفلسطيني، والذي أصبح واقعًا بارتقاء الشهداء في الضفة المحتلة كل يوم.

ودعا القيادي عدنان خلال كلمته إلى الوحدة الوطنية للكل الفلسطيني تحت راية واحدة في ظل تصاعد عمليات القتل بحق أبناء شعبنا وذلك لمواجهة الإرهاب الصهيوني على امتداد محافظات الوطن.

يشار إلى أن الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير ارتقيا يوم السبت الماضي 17 ديسمبر بعد قيام مستوطن صهيوني حاقد بدهسهما بشكل متعمد قرب حاجز زعترة في نابلس.