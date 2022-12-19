القيادي عليان: محاولات العدو إيجاد موضع قدم له في القدس والضفة "فاشلة"

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د.جميل عليان اليوم الاثنين 19/12/2022، أن كل محاولات العدو الصهيوني في إيجاد موضع قدم له في القدس والضفة المحتلة محاولات فاشلة.

وجدد القيادي عليان في تصريح لإذاعة القدس، معقباً على اقتحامات الأقصى، رفضه اقتحامات المسجد الأقصى, ونؤكد أن القدس والأقصى هي أرض فلسطينية إسلامية عربية.

وشدد على أن المقاومة في الضفة المحتلة هي نتاج لما يقوم به العدو من جرائم و اعتداءات بحق القدس والضفة.

وقال :"لن نسمح للعدو الصهيوني بأن يجعل القدس ممراً لتنفيذ مخططاته, وتهويد الضفة, والمقاومة قادرة على ردعه."

ولليوم الثاني على التوالي، يشهد المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات للمستوطنين، فيما يسمى بعيد "الأنوار" العبري، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض خلالها تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنع بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته.