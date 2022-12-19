ما فوائد التين المجفف على الريق وهل يسبب زيادة الوزن..؟

يعتبر التين من الفاكهة المفيدة جدًا لما لها فوائد عديدة، وفوائد التين المجفف بشكل خاص مختلفة، لعل ابرزها تأثيره على ضغط الدم، وحفاظة على صحة الجهاز الهضمي.

فوائد التين المجفف

يحافظ على كثافة العظام

يعد مصدر جيد للحديد

يعد جيد لمرضى السكري

يقي من الأمراض المزمنة

يحسن البشرة

يسيطر على الكوليسترول

فوائد التين المجفف على الريق

يحارب السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة المسببة للأورام السرطانية.

يخفف من حدة ضغط الدم والمساعدة على تنظيم وحدة ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم

يساعد على حماية العديد من الأمراض الخطيرة مثل القلب.

يساعد على الشعور بالشبع لاحتوائه على الألياف الغذائية مما يقلل الشعور بالجوع.

يساعد على تعزيز جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين "س".

فوائد التين المجفف مع زيت الزيتون للقولون

يقي من الأمراض السرطانية وخاصة سرطان القولون بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

الألياف الغذائية في التين المجفف يعزز صحة القولون.

يساعد زيت الزيتون في تخفيف أعراض الأمعاء الالتهابي.

يساعد زيت الزيتون والتين المجفف على التخلص من السموم الضارة.

يساعد على تنشيط الأمعاء.

فوائد التين المجفف لزيادة الوزن

يعد فوائد التين المجفف لزيادة الوزن فلديه القدرة على كسب بعض الكيلوغرامات بطريقة صحية وبسيطة ودون تناول اي من الأطعمة المليئة بالدهون والمواد الضارة.

فوائد التين المجفف للامساك

يعد التين المجفف غني بالألياف التي من الممكن يساعد على تسهيل حركة الأمعاء.

يعد التين المجفف غني بفيتامين "B6" الذي من الممكن أن يسهل عملية الهضم بشكل مباشر.

أضرار التين المجفف

قد يسبب حدوث إسهال أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

يحتوي التين على مادة الاتكس الطبيعية ومن الممكن أن تسبب حساسية لبعض الأشخاص.