بيان لكتيبة جنين : الشهيد "النشرتي " كان من أوائل المنتسبين للكتيبة وتولى أكثر من مهمة

زفت سرايا القدس - كتيبة جنين، ابنها المجاهد الشهيد البطل تامر عزمي النشرتي ( 23عامآ)، يوم 12 ديسمبر 2022م أثناء أدائه واجبه الجهادي، حيث تعرض لانفجار عبوة ناسفة بالتزامن مع وجود طائرات الاحتلال الصهيوني في سماء المخيم لحظة الانفجار.

وقالت كتيبة جنين خلال بيان لها ان الأسير المحرر الشهيد البطل تامر النشرتي ترجل عن صهوة جواده، والذي كان أحد فرسان الكتيبة المباركة، ومن أبرز مقاتليها الشجعان الذين لبوا نداء الدين والوطن في مقاومة الاحتلال المجرم.

وبينت الكتيبة ان الشهيد البطل كان من أوائل المنتسبين لكتيبة جنين، وقد تولى أكثر من مهمة جهادية مباركة، وقام بأداء واجبه على أكمل وجه، وكان أحد أعضاء اللجنة التنظيمية في مخيم جنين، قبل أن ينتقل للعمل في صفوف الكتيبة ليصبح أحد اعضاء اللجنة الإدارية لها برفقة الشهيد القائد محمد السعدي "أبو الأيمن" والذي استشهد برفقة الشهيد القائد نعيم زبيدي في 1 ديسمبر 2022م.

وأوضحت سرايا القدس - كتيبة جنين ونحن نودع فارسآ من فرسان الكتيبة المباركة، لنؤكد على تمسكنا واصرارنا على مواصلة جهادنا في قتال العدو الاحتلالي المجرم الذي يصعد من إجرامه وإرهابه بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.

واعتبر ان عمليات الاستهداف لأبناء شعبنا ومقاومينا ومقدساتنا لا ولن تثني أبناء شعبنا عن الصمود، وإننا بارتقاء قادتنا الشهداء نزداد عزيمة وقوة حتى دحر الاحتلال عن كامل ارضنا فلسطين.

وباركت الكتيبة سواعد مقاتلينا على امتداد الضفة الغربية المحتلة من جنين إلى نابلس وطوباس وطولكرم، ونبارك سواعد مجموعات جبع ومجموعات قباطية الباسلة التي أثخنت بالعدو المجرم في أروع عمليات الاشتباك البطولية يوم 18/12/2022 في مغتصبة ترسله (جبع) وصانور ومفترق عرابة جنوب جنين ومعسكر دوتان، ونؤكد أن هذه العمليات البطولية ما هي إلا غيض من فيض مقاومتنا الابطال.