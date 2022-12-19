الجهاد الإٍسلامي تنعى المهندس الأردني شبيلات وتُشيد بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، مؤسسة جمعية منهاضة الصهيونية المهندس ليث شبيلات"، الذي توفي أمس الأحد، بعد حياة كرسها لخدمة قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقالت الجهاد في بيان صحفي صدر عنها: لقد عُرف الفقيد العزيز بمواقفه الثابتة من التطبيع مع العدو الصهيوني، ورفضه المطلق لكل اتفاقات الاستسلام التي تعترف بالكيان الصهيوني، كما تشهد له العديد من المواقف القومية الشجاعة".

وتقدمت الحركة من عموم الشعب الأردني، ومن أصدقاء وأحباء وأسرة الفقيد المهندس "أبو فرحان" وعائلته، بخالص التعازي والمواساة، سائلة العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن يلهم أحباءه وعائلته وشعبه الصبر وحسن العزاء.

وتقدمت الحركة من عموم الشعب الأردني الشقيق، ومن أصدقاء وأحباء وأسرة الفقيد المهندس شبيلات وعائلته، بخالص التعازي والمواساة، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن يلهم أحباءه وعائلته وشعبه الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

نص البيان كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

نعي المهندس ليث شبيلات

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المهندس ليث شبيلات "أبو فرحان" النقابي والسياسي الأردني المعروف، والناشط القومي والإسلامي، ومؤسس جمعية مناهضة الصهيونية، الذي توفي مساء أمس في الأردن، بعد حياة كرسها لخدمة قضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولقد عُرف الفقيد العزيز بمواقفه الثابتة من التطبيع مع العدو الصهيوني، ورفضه المطلق لكل اتفاقات الاستسلام التي تعترف بالكيان الصهيوني، كما تشهد له العديد من المواقف القومية الشجاعة.

وتتقدم الحركة من عموم الشعب الأردني الشقيق، ومن أصدقاء وأحباء وأسرة الفقيد العزيز المهندس "أبو فرحان" وعائلته، بخالص التعازي والمواساة، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن يلهم أحباءه وعائلته وشعبه الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين: 25 جمادى الأولى 1444 هـ، 19 ديسمبر 2022م