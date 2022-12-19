توضيح هام من وزارة العمل بشأن آخر تحديثات تصاريح العمال

كشفت وزارة العمل في قطاع غزة اليوم الاثنين 19/12/2022، آخر ما يتعلق بتصاريح العمال والتحديثات التي طرأت على الشاشات الملونة للأسماء الأخيرة.

وأوضحت منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل بغزة، أنه تم التحديث بالأمس على الشاشات الملونة للأسماء التي سيتم ترشحيها للاستفادة من تصاريح العمال.

وأكدت، أن التنسيق جاري مع الشؤون المدنية وهناك تنسيق وتعاون مشترك منذ استلام ملف التصاريح في نهاية عام 2021.

وبينت الحتة، أنه تم الانتهاء من ترشيح جميع أسماء اللون الأخضر وارسالها للشؤون المدنية، حيث سيرتفع جزء من اللون الأصفر للون الأخضر ويتم التحديث كل 3 أشهر على الشاشات الملونة.

وقالت الحتة :" ما يطلب للترشيح من قبل الشؤون المدنية خلال الفترة المقبلة يتم الارسال من الأسماء الذين كانوا في اللون الأصفر وانتقلوا للأخضر."

وأكدت، أن نحو 4360 اسماً انتقلوا من اللون الأصفر الى الأخضر بعد انتهاء ترشيح جميع أسماء اللون الأخضر.