بعد مونديال قطر: الفيفا يقرر اتخاذ تغييرات في كأس العالم 2026

قرر اتحاد الفيفا لكرة القدم ممثلُا برئيسه جياني إنفانتينو اتخاذ بعض التغييرات في بطولة كأس العالم 2026 والمقرر أن تقام في أمريكا الشمالية في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن بين أول التغييرات التي سيتم تطبيقها في النسخة القادمة من كأس العالم هي زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، يتم تقسيمها على 16 مجموعة كل منها يوجد فيها ثلاثة منتخبات، يتأهل خلالها صاحب المركز الأول والثاني إلى دور الـ32. تابع رئيس اتحاد الفيفا إنفانتينو أنه سيتم إعادة النظر بالنسبة لعدد الفرق في المجموعات وذلك بعد نجاح المجموعات المكونة من أربعة فرق في كأس العالم قطر 2022.

وعلق إنفانتينو: "المجموعات المكونة من أربعة منتخباب كانت رائعة للغاية هنا، حتى اللحظة الأخيرة لم نكن نعرف من الفريق الذي سيتأهل للدور الثاني"، وأضاف: "علينا أن نعيد النظر في نظام البطولة، سيكون هذا بالتأكيد على جدول الأعمال المرة القادمة".

الجدير بالذكر أن نظام المجموعات المكونة من 4 منتخبات مطبق منذ عام 1998 بعد أن تم وقتها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 32 فريق.