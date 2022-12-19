31 مفقوداً من عناصر البحرية التايلاندية بعد غرق سفينتهم

غرقت سفينة حربية "تايلاندية" على متنها 106 بحارين، اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، خلال عاصفة في مياه بحر تايلاند.

أعلنت البحرية الملكية التايلندية عن إنقاذ 75 بحارا والبحث عن 31 آخرين في غرق سفينة "سوخوثاي" الحربية، بفعل العاصفة.

وقالت البحرية: "تسببت الرياح القوية في سحب السفينة على بعد 20 ميلا بحريا قبالة مقاطعة براتشواب خيري خان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على توجيه السفينة الحربية".

وقد أرسلت البحرية السفن والمروحيات إلى موقع الحادث للمساعدة، وبوصولها إلى هناك تم إنقاذ 75 بحاراً، وتواصل السفن في المنطقة عمليات البحث والإنقاذ