مهجة القدس تنعى الأسير المحرر المجاهد تامر نشرتي

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، الأسير المحرر الشهيد المجاهد/ تامر عزمي عارف نشرتي.

واستشهد نشرتي فجر اليوم الإثنين 25 جمادي الأول 1444هـ الموافق 19/12/2022م، بمخيم جنين بالضفة المحتلة؛ إثر إصابته بتاريخ 12/12/2022م بإنفجار عبوة أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد تامر نشرتي ولد بتاريخ 16/01/1999م؛ وكان أعزب؛ وهو أحد أسرى حركة الجهاد الإسلامي المحررين من سجون الاحتلال، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 52 شهرًا.