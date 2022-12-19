أحد عناصر وحدة هندسة العبوات في كتيبة جنين

استشهاد الشاب "نشرتي" متأثراً بإصابته الأسبوع الماضي التي أصيب خلال الإعداد بجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 ص
19 ديسمبر 2022
الشهيد تامر نشرتي.PNG

أعلنت المصادر الطبية اليوم الاثنين 19/12/ 2022 ، عن استشهاد الشاب تامر نشرتي متأثراً بإصابته إثر انفجار عبوة ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي.

وكان الشهيد أصيب الأسبوع الماضي خلال الإعداد وهو أحد عناصر وحدة هندسة العبوات الناسفة في كتيبة جنين.

وكانت كتيبة جنين-سرايا القدس حملت الاحتلال "الإسرائيلي" الاثنين الماضي المسؤولية كاملة عن التفجير الذي أصاب الأخوة المجاهدين في وحدة الهندسة بجنين ، وفي ظل وجود طيران الاحتلال قبل موعد الانفجار بدقائق.

وقالت الكتيبة إن الأيام القادمة ستثبت أساليب الاحتلال الجبانة التي يستهدف بها مجاهدينا الأبطال وأبناء شعبنا الصابر.

مصادر محلية كانت قد أعلنت عن إصابتين جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم جنين .

 

 

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