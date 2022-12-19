36 مصاباً من بينها خطيرة بعد تعرض طائرة أمريكية لاهتزازات شديدة

أُصيب 36 راكباً من بينهم 11 بجروح خطيرة بعد أن تعرضت طائرة أمريكية متجهة إلى هاواي إلى اهتزازات شديدة.

وأوضحت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو، أن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.

تعامل المسعفون مع إصابات 36 راكبا، تطلب الأمر نقل 20 منهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، حيث تم نقل 11 شخصاً إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتسعة آخرين في حالة مستقرة، إذ تضمنت الإصابات جروح خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.

وصرحت راكبة، تدعى كايلي رييس، بأن والدتها كانت قد جلست لتوها عندما ضرب الاهتزاز الطائرة، وحيث أنها لم تكن قد ربطت حزام الأمان بعد، فقد طارت إلى أعلى وارتطمت بالسقف.

من جانبها، قالت خطوط هاواي الجوية في بيان: إن 13 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي مزيد من الرعاية.

وأضافت شركة الطيران، أن الطائرة كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم وهبطت بسلام في هونولولو حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي.