بالأسماء : حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأثنين 19/12/2022 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. يوسف بزور- برقين غرب جنين

٢. المحرر محمد موسى العسعس- دار صلاح قرب بيت لحم

٣. أحمد خالد العمور- تقوع شرق بيت لحم

٤. أبان حماد- قلقيلية

٥. محمود أحمد عطون- القدس

٦. قسا.م محمود عطون- القدس

٧. محمد صهيب عطون- القدس

٨. المحرر ميلاد محمد حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم

٩. المحرر عادل الخطيب- حزما شرق القدس

١٠. أسامة محمد العواودة- دورا جنوب الخليل

١١. زوجة الأسيـ.ر بلال اليتيم- يطا جنوب الخليل