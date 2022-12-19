بالأسماء : حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأثنين 19/12/2022 حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. يوسف بزور- برقين غرب جنين
٢. المحرر محمد موسى العسعس- دار صلاح قرب بيت لحم
٣. أحمد خالد العمور- تقوع شرق بيت لحم
٤. أبان حماد- قلقيلية
٥. محمود أحمد عطون- القدس
٦. قسا.م محمود عطون- القدس
٧. محمد صهيب عطون- القدس
٨. المحرر ميلاد محمد حساسنة- العبيدية شرق بيت لحم
٩. المحرر عادل الخطيب- حزما شرق القدس
١٠. أسامة محمد العواودة- دورا جنوب الخليل
١١. زوجة الأسيـ.ر بلال اليتيم- يطا جنوب الخليل