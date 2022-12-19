بالفيديو قوات الاحتلال تمنع المصلين من الوصول للأقصى وشبان يؤدون الفجر على أبوابه

فرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، تشديدات وتضييقات على الوافدين لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومنع بعض الشبان والنساء من الدخول إلى باحاته.

وانتشرت قوات الاحتلال على بوابات الأقصى والبلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين من الشبان والنسوة، ومنعت بعضهم من الدخول إلى المسجد، مما دفعهم لأداء الفجر في أقرب نقطة تمكنوا من الوصول اليها.

ووثقت عدسات الكاميرات، شباناً يؤدون صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من دخوله.

وفي الكثير من المناسبات تمنع قوات الاحتلال، المصلين الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وصلوات أخرى، في انتهاك واضح أمام أنظار العالم أجمع.