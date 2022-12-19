الاحتلال يقتحم برقين في جنين ويعتقل مواطناً وسط اشتباكات مُسلحة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة المحتلة، وحاصرت منزلا واعتقلت مواطناً من داخله.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف بزور عقب اقتحام منزله في بلدة برقين غرب جنين، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين، ودهمت منزلاً، ما أدى الى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين

وتخلل الاقتحام اشتباكات مسلحة، إذ أطلق مسلحون النار نحو دوريات الاحتلال، مما أجبر قوات الاحتلال على الانسحاب من البلدة.