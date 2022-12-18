أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

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أسعار الذهب في السعودية

استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، بعكس ما شهدت الأسواق المصرية، حيث انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم بشكل مفاجئ.

سعر كافة عيارات الذهب في السعودية اليوم

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 216.96 ريال للجرام، ما يعادل 57.68 دولار.

- سعر الذهب عيار 22 بقيمة 198.88 ريال للجرام، مايعادل 52.88 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 189.84 ريال للجرام، ما يعادل 50.48 دولار.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 162.72 ريال للجرام، ما يعادل 43.26 دولار.



سعر الأوقية والجنيه الذهب

- سعر أوقية الذهب في السعودية بقيمة 6.747 ريال، ما يعادل 1.794 دولار.

- سعر جنيه الذهب في السعودية بقيمة 1.519 ريال، ما يعادل 403.80 دولار.

- سعر كيلو الذهب في السعودية بقيمة 216.957 ريال، ما يعادل 57.685 دولار.

أسعار الذهب عالمياً

ارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الإثنين، وسجل 1793 دولار للأوقية بنحو 0.8%، وذلك عند سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.



