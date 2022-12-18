سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، يبحث العديد من الأشخاص عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، و خصوصاً بعد الارتفاعات التي شهدتها العملة الامريكية مقابل الجنيه المصري، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الدولار في بنوك مصر و السوق الموازية "السوداء".

سعر الدولار في مصر اليوم

صعد سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر صباح الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، في البنك المركزي وتباين في البنوك التجارية والصرافات، بعد يوم من دعم صندوق النقد.

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، إلى 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع، مقابل 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً.

وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية، بل وصل الأمر إلى حد ممارسة نشاط السوق السوداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتجه التجار وأصحاب الأعمال إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظاً على صفقاتهم التجارية وعملائهم، لكن من المتوقع أن تهدأ وتيرة الارتفاعات بعد موافقة صندوق النقد الدولي رسميًا على البرنامج التمويلي الجديد للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.69 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.67 جنيه للشراء - 24.72 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.61 جنيه للشراء - 24.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما حافظ سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات بنك مصر على مستواه عند 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (cib)

ولم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم، ليتداول مستقرًا عند مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة، نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيها للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.