سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022

قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لتسجل مستوى قياسي مرتفع لدى السوق السوداء، وسط فوضى وانهيار مالي بالبلاد.

وتراجعت الليرة بأكثر من 95% من السعر الرسمي، إضافةً لفقدان عشرات الآلاف وظائفهم منذ عام 2019 حيث تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا والانفجار الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت في أغسطس 2020، والذي تسبب بأضرار بمليارات الدولارات.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء بلبنان إلى 44000 ليرة للشراء و44100 ليرة للبيع، مقابل 43400 ليرة للشراء و43500 ليرة للبيع، بحسب موقع "ليرة ريت".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وعلى منصة "صيرفة" استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة.

وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.