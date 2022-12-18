سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار الأمريكي في سوريا، لا سيما أن أسعار الدولار و العملات الأجنبية الأخرى تحظى باهتمام الكثير من الأشخاص المهتمين بعالم المال و الاعمال.

سعر الدولار في سوريا

شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً اليوم مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية (السوداء)، بعد أن استقر خلال تعاملات أمس.

ويشهد الطلب على الدولار في السوق السورية السوداء حالة من الترقب في ظل اضطراب الأسعار عالمياً والتوترات الراهنة داخل الأراضي السورية، كما شهد سعر اليورو هو الاخر ارتفاعا، بدعم من ارتفاع معدلات السفر إلى أوروبا بعد التوترات السياسية الأخيرة، والتحركات القوية للعملة الأوروبية أمام العملة الخضراء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول على مستواه عند 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء ارتفاعا ليسجل 6030 ليرة للشراء و6090 ليرة للبيع ، مقابل 6000 ليرة للشراء و6070 ليرة للبيع بحسب منصة الليرة اليوم لرصد سعر العملة السورية، وذلك خلال مستهل تداولات اليوم الاثنين.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 609 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وقفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6392 ليرة للشراء، و 6460 ليرة للبيع مقابل 6360 ليرة للشراء، و 6439 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما صعد سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 323 ليرة سورية للشراء و328 ليرة سورية للبيع مقابل 321 ليرة سورية للشراء و327 ليرة سورية للبيع خلال تعاملات أمس.