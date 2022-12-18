سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر| اسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة الاثنين 19 ديسمبر 2022، مقابل الجنيه المصري، تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام الكثير من المتابعين، لا سيما المهتمين بعالم المال و الأعمال و التجار، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في مصر بداية تعاملات اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، وسط ركود في حركة البيع والشراء ترقبا لتطورات الأسعار وفي ظل ترقب مصير سعر الجنيه المصري.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية حالة من جنون الأسعار في سوق الذهب جراء قفزات سعر الدولار عقب إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة وسعر الصرف المرن، مما دفع شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بمصر إلى تعليق الأسعار لأكثر من مرة لحين ضبط الأسواق.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

صعد سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 57.25 جنيه، ليسجل 2000 جنيه للشراء، و2057.25 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وانتعش سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم الاثنين 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 42.75 جنيه ليبلغ 1500 جنيه للشراء، و1542.75 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بنحو 20 جنيها ليسجل 1750 جنيها للشراء و1800 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم انتعاشا بقيمة 400 جنيه ليسجل 15720 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 15600 جنيها خلال تعاملات اليوم.