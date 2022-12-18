وفاة المعارض الأردني ليث شبيلات

توفي مساء اليوم الأحد المعارض الأردني ونقيب المهندسين السابق ليث شبيلات عن عمر ناهز 80 عاما متأثرا بنوبة قلبية.

ويشار إلى أن شبيلات من مواليد عام 1942، وهو معارض سياسي أردني من التيار الإسلامي، ونجل رئيس الديوان الملكي الأُسبق فرحان شبيلات.

ويُعتبر الراحل أبرز معارضي النظام الأردني والأكثر جرأة، ووُجهت له خلال عقود انتقادات قاسية، ما أدى إلى سجنه مرات عدة زمن الملك الراحل الحسين بن طلال.

ودخل شبيلات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مرتين، عامي 1984 و1989، وفاز بمنصب نقيب المهندسين عدة مرات.

وقد امتاز شبيلات بكونه معارضا فرديا، واعتقل للمرة الأولى عام 1992، بتهمة إنشاء تنظيم "النفير الإسلامي" للقيام بعمليات ضد إسرائيل، وخرج حينها بعفو ملكي.

جدير ذكره أنه في عام 2009، تعرض لاعتداء من قبل مجهولين، بعد ساعات من إلقائه محاضرة انتقد فيها الأوضاع السياسية في البلاد، وبعد الحادثة أمر الملك عبد الله الثاني بتوفير حماية له.