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من هو الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين
10:09 م 18 ديسمبر 2022
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من هو الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين
18 ديسمبر 2022
من هو الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين
18 ديسمبر 2022
من هو الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين
18 ديسمبر 2022
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