كليان مبابي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي لـ هداف كأس العالم 2022

توج كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة الحذاء الذهبي لـ هداف كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل كيليان ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وهم السادس والسابع والثامن في رصيده بالبطولة، في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81 بعد صناعة ماركوس تورام و118 من ركلة جزاء.

وسجل مبابي هدفه الأول في شباك أستراليا، ثم الثاني والثالث أمام الدنمارك في دور المجموعات.

الهدفان الرابع والخامس كانا من نصيب بولندا في دور الـ 16.

وصنع مبابي هدفين في البطولة أيضا، ليتساوى مع ليونيل ميسي كالأكثر مشاركة في التهديف بـ 10 مساهمات إجمالا (سجل ميسي 7 أهداف وصنع 2).

وتفوق مبابي على ميسي في المباراة النهائية، حيث كانا متساويان قبل المباراة برصيد 5 أهداف لكل منهما، إلا أن ليو كان يملك أفضلية التمريرات الحاسمة للظفر بالحذاء الذهبي.