أمير دولة قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد منتخب الأرجنتين بفوزه ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن هزم منتخب فرنسا في ركلات الترجيح.

و قال أمير قطر في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة"، موجهًا شكره لكل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم ب حماس .

و أضاف: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

و توج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، التي جمعتهما اليوم الأحد بقطر.