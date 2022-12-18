بالصور قناة عبرية: أضرار بإطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوتان" بجنين

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "مافو دوتان" قرب جنين؛ ما أدى لوقوع أضرار في الحافلة.

وقالت قناة ١٤ العبرية:"إنه وقع إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "مافو دوتان" قرب جنين شمال الضفة الغربية ووقوع أضرار".

ويُشار إلى مستوطنة "دوتان" تقع قرب بلدة يعبد جنوب مدينة جنين المحتلة، وتتعرض بشكل مستمر لعممليات إطلاق نار من قبل مقاومين من "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس..

وأضافت المصادر العبرية: "أن الحافلة التي تعرضت لإطلاق النار كان بداخلها عضو كنيست من حزب الصهيونية الدينية المتطرف التابع لـ"بن غفير" و"سموتريتش".

وكانت أعلنت سرايا القدس - مجموعات جبع، مساء اليوم الأحد، استهدافها قوات الاحتلال وحافلات المستوطنين المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري لها عبر تيلجرام:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتواجدة في «مستوطنة ترسلة» بصليات كثيفة ومتتالة من الرصاص".



