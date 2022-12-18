11 قتيلاً في تفجير استهدف أفراد الشرطة العراقية بكركوك

قُتل، اليوم الأحد، 11 من أفراد الشرطة العراقية في تفجير استهدف دورية أمنية في مدينة كركوك .

وقال مصدر أمني إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل للشرطة في المحيط الشرقي لناحية الرياض بمحافظة كركوك خلال عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين".

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن "استشهاد ١١ عنصرا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، فضلا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

وتبنى تنظيم "داعش" في منشور له على تطبيق "تليغرام" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

جدير ذكره أنه تلاحق القوات العراقية عناصر تنظيم داعش خلال سلسلة من العمليات العسكرية يتركز أغلبها عند المناطق النائية وذات التضاريس المعقدة التي تستخدمها الخلايا الإرهابية كمقار وملاذات لها.