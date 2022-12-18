بيليه يواسي منتخب البرازيل بـ"رسالة مفتوحة"..!

وجه بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية، رسالة إلى منتخب البرازيل بالتزامن مع نهائي كأس العالم 2022 الذي يجمع الأرجنتين وفرنسا.

ويُشار إلى أنه يُحتجز بيليه في مستشفى بمدينة ساوباولو منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتلقي العلاج من سرطان القولون، والتعافى من عدوى في الجهاز التنفسي، بحسب أحدث تقرير طبي.

ووجه أسطورة راقصي السامبا، المتوج بـ3 ألقاب لبطولة كأس العالم، رسالة دعم مؤثرة لمنتخب البرازيل، مطالبا مواطنيه بدعم الفريق رغم فشله في مواصلة مشواره نحو لقب كأس العالم 2022، وتوديعه البطولة من الدور ربع النهائي.

وفي رسالته التي وصفها بأنها "رسالة مفتوحة"، ووجها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، طالب بيليه لاعبي البرازيل بعدم نسيان أحلامهم، والتعلم من الهزائم من أجل الوصول للهدف، مؤكدا أن الحياة "تكون كريمة دائما وتتيح تسجيل بدايات جديدة".

وكتب بيليه (82 عاما) في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية: "الحياة تمثل فرصة، وما نفعله بها متروك لكل واحد منا.. هناك من يفهمها بشكل صحيح، ومن يفهمها بشكل خاطئ.. وفي النصر نستقبل الاحتفال وفي الهزيمة نتعلم.. لكن الحياة دائما كريمة وتقدم بدايات جديدة كل يوم".

وأضاف اللاعب الملقب بـ"الجوهرة السمراء": "نحن لا نزال نحلم بالنجمة السادسة، كما كنت أحلم أنا في الصغر، والتتويج بها تأجل فقط، لكني أطلب من البرازيليين أن يتذكروا ما قادنا لتحقيق أول 5 نجوم ووضعها على صدورنا.. فالحب هو الذي يحركنا".

وأكمل قائلاً: "نشعر بالألم بعد إقصائنا من كأس العالم 2022، ولا يهم السبب، لكننا الآن بحاجة إلى الوحدة.. قد يبدو الهدف مستحيلا، لكنني عندما كنت صبيًا كان لدي حلم آخر بدا كذلك، وهو الفوز بكأس العالم لوالدي، وفي النهاية تحقق".

واختتم بيليه رسالته بالقول: "أتمنى لجميع البرازيليين أن يظل الاتحاد والحب بيننا في الرياضة مدى الحياة.. الحلم ملكنا جميعا، وكذلك الحب".

جدير ذكره أن كيلي ناسيمينتو، نجلة بيليه، أعلنت مؤخرا إصابته بكورونا قبل 3 أسابيع، وأنه محصن باللقاحات، لكن بسبب الأدوية والعلاج الكيماوي الذي يتلقاه للتعافي من السرطان فإنه تعرض لعدوى في الرئة، لهذا دخل المستشفى.