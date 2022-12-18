بالفيديو مستوطنون يقيمون حفلة راقصة بمنطقة الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة

أقام مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد، حفلة راقصة واحتفالاً بما يسمى بـ"عيد الانوار" في منطقة الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ونقلت مواقع خاصة بالمستوطنين، صوراً ومقاطع فيديو لعشرات المستوطنين المتطرفين الذين أقاموا مساء اليوم حفة راقصة قرب أسوار البلدة القديمة بالقدس المحلة.

وذكرت المواقع، بأن الحفل تم وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال وما يسمى بـ"حرس الحدود".

وكانت دعت العديد من الهيئات المقدسية،مساء اليوم الأحد، المواطنين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال فترة "عيد الأنوار العبري" الذي يستمر حتى 26/12/2022، حيث ينوي المتطرفون القيام بعمليات اقتحام للمسجد الأقصى المبارك.